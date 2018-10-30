Kortrijk - Waasland-Beveren sahaya çıkıyor

Kortrijk ve Waasland-Beveren, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Kortrijk 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Waasland-Beveren 10 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Kortrijk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Waasland-Beveren son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 534 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kortrijk kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.80, Waasland-Beveren sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Kortrijk son hafta oynanan Waasland-Beveren maçında 1-3 kazandı.

Waasland-Beveren ise Kortrijk karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kortrijk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kortrijk, kendi sahasında 9 gol attı, 13 gol yedi.

Waasland-Beveren ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Waasland-Beveren, 9 gol atarken 11 gol yedi.

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