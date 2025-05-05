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        Haberler Yaşam Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı

        Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde açan düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, doğaya renk kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:31
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde ayı gülü diye bilinen koruma altındaki paeonia officinalis çiçeği açtı.

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        Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.

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        Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.

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        Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.

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        #Ayı Gülü
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