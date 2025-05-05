Koruma altındaki 'ayı gülü' çiçek açtı
Karabük'ün Eflani ilçesinde açan düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü, doğaya renk kattı
Karabük'ün Eflani ilçesinde ayı gülü diye bilinen koruma altındaki paeonia officinalis çiçeği açtı.
Düğün çiçeğigiller familyasına ait bitki, ilçenin farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.
Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri, görenlerin ilgisini çekiyor.
Doğal yayılış gösteren koruma altındaki çiçek, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede doğaya renk katıyor.