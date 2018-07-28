PKK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yapan istihbarat birimleri, terör örgütünün yeni planlarını deşifre etti. PKK/KCK terör örgütünün sözde merkez komite üyesi ve askeri sorumlusu Baver / Dersim kod adlı Süleyman Şahin'in bölgede faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerine eylem yapılması talimatı verdiği ve örgüt üyelerinin aktifleşmesini istediği belirlendi. Şahin'in bölgedeki terör örgütü üyelerinden bu yıl daha çok eylem beklediği ve Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen bir eylemin diğer bölgelere oranla daha çok ses getirdiğini ifade ettiği tespit edildi.



SABOTAJ VE SUİKAST EMRİ VERDİ



Enis Yıldırım'ın haberine göre, İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda, bölgede güvenlik birimleri tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Baver / Dersim kod adlı Süleyman Şahin'in bölgedeki teröristlerden sabotaj ve suikast eylemleri istediği belirtildi. İstihbarat birimleri, emri veren kişinin, 2013 yılında kaçırılan kamu görevlilerini Kuzey Irak'ta dönemin BDP'li milletvekillerine teslim eden grubun başında yer aldığını ve 2009 yılında Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde 7 askerin şehit olduğu saldırının emrini veren terörist olduğunu tespit etti.



TERÖRİSTLER HER YERDE ARANIYOR



Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ve Rodi kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından kaçan 4 teröristin yakalanması için operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. İHA ve iz takip köpekleri ile bölgede aranan teröristlerin sığınağa girmiş olma ihtimalini değerlendiren güvenlik güçleri, yaralı teröristin kan izlerinin kesildiğini tespit etti.

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