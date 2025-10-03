KOSGEB girişimcileri 2 milyon TL'ye kadar destekliyor! KOSGEB 3. dönem başvuruları sürüyor
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1 Ekim itibarıyla başladı ve 31 Ekim'e kadar sürecek. İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler ise 36 ayın ardından başlayacak. İşte, KOSGEB programı kapsamında desteklenen sektörler...
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği başvuruları 31 Ekim tarihine kadar sürecek. Program kapsamında telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler gibi birçok sektörü destekliyor. Peki, KOSGEB geri ödeme planı nasıl, kaç milyon TL'ye kadar destek veriliyor? İşte, detaylar...
KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak.
KOSGEB DESTEK TUTARI VE GERİ ÖDEME PLANI
İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.
HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENİYOR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.
"İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:
"İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."
Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.