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Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısına içecek ve pastalı saldırı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'ye, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşma nedeniyle Kosova Sosyal Demokrat Partisi (PSD) aktivistleri tarafından içecek ve pasta fırlatıldı.

Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısına içecek ve pastalı saldırı
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AA

PSD tarafından yayınlanan saldırı görüntülerinde, Bislimi'ye fırlatılan pastada Kosova'nın anlaşmadaki yükümlülüğü olan, ülkede "Sırp Belediyeler Birliği" kurmaya gönderme yapılarak, "Birlik kutlu olsun!" yazdığı görüldü.

PSD Genel Başkanı Dardan Molliqaj, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik için pasta ve milkshake. (Anlaşmayı) Kabul edenler sevinsinler diye! Ancak biz, Kosova vatandaşları olarak buna karşı çıkacağız ve kitlesel olarak istifalarını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı protesto etmek için PSD tarafından 25 Mart Cumartesi günü geniş katılımlı gösteri düzenleneceği açıklandı.

Saldırıyla ilgili Kosova hükümeti veya polisinden bir açıklama yapılmadı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart'ta Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmış ancak anlaşma metnini imzalamamıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde özyönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Taraflardan ayrıca iki ülke arasında 2011'de başlayan diyalog sürecinde anlaşmaya varılmış ancak uygulamaya konulamamış tüm maddelerin uygulanması talep ediliyor.

SIRBİSTAN-KOSOVA İLİŞKİLERİ

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Kosova, 117 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınmasına rağmen, kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle Avrupa'nın "donmuş ihtilaf" bölgelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenen Belgrad-Priştine diyaloğu üst düzey toplantısı kapsamında Kosova ve Sırbistan arasında sözlü anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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