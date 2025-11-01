Habertürk
        Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım

        Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım

        Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türk halkının karakterini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Türkiye benim ikinci vatanım" ifadesini kullandı

        Giriş: 01.11.2025 - 03:07 Güncelleme: 01.11.2025 - 03:15
        Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım
        Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya başkanlığındaki Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, başkent San Hose'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kosta Rika lideri Chaves'in eşi Signe Zeikate tarafından kabul edildi.

        Zeikate, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen özel programda, Türkiye'nin farklı sektörlerinden önde gelen iş kadınlarıyla yakından ilgilendi. Türk iş kadınlarını Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeikate, kadın liderliği, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitliği temel alan ortak projelerde birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

        Büyükelçi Kaya'nın girişimiyle gerçekleştirilen buluşma, Türkiye ile Kosta Rika arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki dostane bağların geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

        CHAVES'TEN TÜRKİYE VE TÜRK HALKINA ÖVGÜ

        AA'nın haberine göre; Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türk heyetiyle bir araya geldi.

        Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türk halkının karakterini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

        Türk heyetiyle "sıcak" ve "samimi" bir sohbet gerçekleştiren Chaves, Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

        Türk insanıyla ilgili övgü dolu sözler ifade eden Chaves, "Türk insanı dürüst, güvenilir ve sözüne sadık. Bir Türk bir şeye söz verdiyse, onu mutlaka yerine getirir. Bu yönüyle Türk halkını her zaman takdir ediyorum." açıklamasını yaptı.

        Chaves, Türkiye ile dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

        Büyükelçi Kaya da konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Atatürk'ün Türk kadınlarına kazandırdığı vizyonun bir yansıması olarak, ülkemizin güçlü kadınlarını Kosta Rika'da bir araya getirmekten onur duyuyorum. Türk kadını her coğrafyada cesareti, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Türkiye’nin en güçlü temsilcisidir." diye konuştu.

        HEYETTE YER ALAN TÜRK İŞ KADINLARI

        Kaya, Kosta Rika'daki diplomatik temaslara katılan Türk heyetinin Şahika Yörükoğlu, Işın Yılmaz, Elif Ülger Yalçın, Deniz Celep, Aslı Odabaşı, Ayhan Seyfeli, Feray Saraçoğlu, Nesrin Ricketts, Hatice Nur Uzgenç ve Funda Sağlam'dan oluştuğunu bildirdi.

        Program, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki diplomatik görünürlüğünü ve kadın girişimciliği temelli ekonomik ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

