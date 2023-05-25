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Haberler Gündem 3. Sayfa Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
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Komşuların kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı

Kocaeli'de 75 yaşındaki kişi, komşularının apartman içindeki kötü koku sebebiyle yaptığı ihbar üzerine evinde ölü bulundu

Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı
İHA

Kocaeli'de Hasan Demir (75), evinde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokak üzerinde bulunan sitedeki 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Hasan Demir'in dairesinden gelen koku üzerine komşular şüphelendi.

Komşular durumu, yaşlı adamın oğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın oğlu da, olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte daireye girdi. Hasan Demir'in hareketsiz şekilde olduğu görüldü.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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