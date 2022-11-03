Kovaladığı kadına kaldırımda kurşun yağdırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Beylikdüzü metrobüs durağında bir kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını vurup daha sonra kendi kafasına sıktı. Olay da iki kişi de hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, Beylikdüzü metrobüs durağında sevgili oldukları iddia edilen Sadrettin Ö. ve Neriman Sakallı tartışmaya başladı.

GENÇ KADIN HAYATA TUTUNAMADI

Tartışmanın ardından ikili arasına bir süre kovalamaca yaşandı. Korkunç olayda kadını durakta yakalayan zanlı, ilk önce dövüp sonrada silahın kabzasıyla vurdu.

Zanlı daha sonra kadına 3 el ateş ederek kaçtı. Genç kadın yere yığılırken, silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi.

Metrobüs köprüsünün altına giden zanlı aynı silahla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 37 yaşındaki Neriman Sakallı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.