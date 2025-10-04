Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Köy halkı, 55 yıl sonra bulunan mihrabı bekliyor | Son dakika haberleri

        Köy halkı, Köşk Camisi'nin 55 yıl sonra bulunan kayıp mihrabını bekliyor

        Antalya Kaleiçi'nde halı satılan iş yerinin merdiven girişinde yer alan mihrabın, Konya'da 14'üncü yüzyıla tarihlenen 600 yıllık Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden 1970'li yıllardaki tadilatta kaybolan mihrap olduğu üzerinde duruluyor. Köşk Mahalle Muhtarı Mustafa Karadağ, mihrabın geri getirilmesini heyecanla beklediklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'da koruma ve restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, tarihi Kaleiçi'nde halı satılan iş yerinde merdiven geçişi olarak kullanılan mihrabın, Konya'da 14'üncü yüzyıla tarihlenen Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden 1970'li yıllarda tadilat sırasında kaybolan mihrap olabileceği düşüncesiyle ilgili birimlerle temasa geçti.

        2

        Antalya Müze Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yapılan ön incelemede, Konya Beyşehir bölgesinden geldiği belirlenen mihrabın, 1800'lü yıllardan sonraki yakın bir dönem eseri olabileceği de değerlendirildi.

        3

        Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlıyken 1987'de ilçe olan Hüyük'teki Köşk Acem Nasuh Bey Camisi'nden kaybolan ve 600 yıllık olduğu değerlendirilen mihrabın bulunduğu iş yeri sahibi Mehmet Sağgün, mihrapla ilgili açıklamada bulundu.

        4

        Mehmet Sağgün, mihrabın Konya'dan geldiğini bilmediğini belirterek, "Bu tür şeyleri, genellikle Beyşehir'de bir esnaf arkadaş var, birçok esnaf oradan alıyor. Ben 1990 yılında yakınımızda mağazası olan A.T. adlı esnaf arkadaştan dekor amaçlı aldım. Benim hikayem bu. Gerisini de araştırmacılar araştırmış, haberlerde yazdı. 90 yılından beri de burada sergileniyor. Kapalı bir yer değil, açık bir mağaza, herkesin girip çıkabileceği. Geldiği şekilde koyduk. Hatta montaj bile değil, dolapların üzerine koyduk. 35 senedir orada duruyor. İyi ki muhafaza etmişiz" dedi.

        5

        Köşk Mahallesi Muhtarı Mustafa Karadağ, Acem Nasuh Bey Camisi'nden yıllar önce kaybolan mihrabın bulunduğuna dair haberleri görünce çok sevindiklerini söyledi.

        6

        Camiden kaybolan mihrabı çok eskilerin bildiğini ama nereye gittiği ve sebebinin bilinmediğini dile getiren Karadağ, "Tabii bulununca herkes çok sevindi. Tekrar yerine de gelir inşallah. Bu konuyla ilgili vali, kaymakam, yani elinden kimin ne geliyorsa herkes bir şeyler yapıyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Sadece Kaymakam beyle görüştük. Gelmesi için, getirilmesi için elinden geleni yapacak. Vali Bey ile kendileri istişare ediyor zaten. Biz de heyecanla bekliyoruz. Kendi tarihimiz tekrar buraya getirilecek, böyle bir heyecan içerisindeyiz. Bulan, bulunmasına sebep olan kişilerden, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

        7

        Restorasyon uzmanı Cemil Karabayram, mihrabın iyi korunmuş olmasına yönelik yaptığı paylaşımda, halıcı iş yeri sahibi Mehmet Sağgün'e teşekkür etti. Karabayram, "Tarihin bize emaneti olan, Konya Beyşehir'den 1990 yılında Antalya'mıza gelen tarihi değerimizi gözü gibi koruyan saygıdeğer iş yeri sahibini kutluyorum. Emanet bugüne değin emin ellerdeymiş" dedi.

        8

        Mihrabın hangi döneme ait olduğuyla ilgili araştırmalar ise devam ediyor.

        9
        10
        11
        #antalya haberleri
        #konya haberleri
        #Köşk Acem Nasuh Bey Camisi
        #mihrap
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı