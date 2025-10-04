Camiden kaybolan mihrabı çok eskilerin bildiğini ama nereye gittiği ve sebebinin bilinmediğini dile getiren Karadağ, "Tabii bulununca herkes çok sevindi. Tekrar yerine de gelir inşallah. Bu konuyla ilgili vali, kaymakam, yani elinden kimin ne geliyorsa herkes bir şeyler yapıyor. Herkese teşekkür ediyoruz. Sadece Kaymakam beyle görüştük. Gelmesi için, getirilmesi için elinden geleni yapacak. Vali Bey ile kendileri istişare ediyor zaten. Biz de heyecanla bekliyoruz. Kendi tarihimiz tekrar buraya getirilecek, böyle bir heyecan içerisindeyiz. Bulan, bulunmasına sebep olan kişilerden, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.