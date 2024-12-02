Köy meydanında taşlı sopalı kavga!

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi’nde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.