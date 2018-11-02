Mersin'de bir konteynerde koyun derileri içinde piyasa değeri yaklaşık 31 milyon lira olan 3 milyon 126 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı.

İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine ekipler, Mersin Limanı'na Suriye'den gelen bir gemide bulunan konteynerleri X-ray cihazında tarattı. Yapılan taramalarda bir konteynerde yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama yapıldı.

Aramaya 'Fernandez' isimli narkotik detektör köpeği de katıldı. Aramalarda koyun derileri içine gizlenmiş poşetlerde toplam ağırlığı 521 kilogram olan ve piyasa değeri yaklaşık 31 milyon lira tutan 3 milyon 126 bin adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ