İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Kozyatağı, modern şehir yaşamının tüm olanaklarını sunan, hem konut hem de iş merkezi olarak öne çıkan semtlerden biridir. Gelişmiş ulaşım ağı, yüksek standartlara sahip konut projeleri, iş kuleleri, alışveriş merkezleri, parklar ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken Kozyatağı, son yıllarda hem yatırımcıların hem de sakin bir yaşam arayanların gözdesi haline gelmiştir. Metro, otobüs, minibüs ve ana arterlere yakınlığı sayesinde ulaşım açısından oldukça avantajlı olan bölge, İstanbul’un en merkezi ve değerli noktalarından biri olarak kabul edilir. Peki Kozyatağı nerede, hangi şehirde ve hangi bölgede yer alıyor? Coğrafi konumu, idari bağlılığı ve çevresindeki önemli noktalar, bölgeyi daha yakından tanımak isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor.

KOZYATAĞI KONUMU NEDİR?

Kozyatağı, Marmara Bölgesi’nde, İstanbul il sınırları içinde konumlanıyor. Anadolu Yakası’nın önemli iş ve yaşam merkezlerinden biri olan semt, idari olarak Kadıköy ilçesine bağlıdır. Coğrafi olarak Kadıköy’ün kuzeydoğusunda, Ataşehir, Bostancı ve Erenköy’e komşu bir alanda yer alır. E-5 Karayolu’na yakın konumu sayesinde hem Anadolu Yakası’nın hem de Avrupa Yakası’nın birçok noktasına kolayca ulaşılabilir. Kozyatağı’nın çevresinde yer alan Metro istasyonları, minibüs yolları ve toplu taşıma hatları, bölgeye ulaşımı son derece pratik hale getirir. Ayrıca Bağdat Caddesi’ne ve sahil hattına kısa sürede erişim imkanı sunması, semtin cazibesini artıran etkenler arasındadır.

KOZYATAĞI HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE? Kozyatağı, Türkiye’nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en gelişmiş şehri olan İstanbul’un sınırları içindedir. İdari olarak İstanbul iline ve Kadıköy ilçesine bağlı olan Kozyatağı, şehrin Anadolu Yakası’nda yer alır. Kadıköy’ün merkezi bölgelerinden biri olması, hem ticari hem de sosyal hayat açısından aktif bir yaşam alanı sunar. Semtte çok sayıda modern ofis binası, ulusal ve uluslararası firmaların merkezleri, bankalar, sağlık kurumları ve eğitim kurumları bulunur. Bu çeşitlilik, Kozyatağı’nı yalnızca bir konut alanı olmaktan çıkarıp İstanbul’un önemli iş merkezlerinden biri haline getirmiştir. KOZYATAĞI HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR? Kozyatağı, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Marmara Bölgesi’nde yer alır. Marmara Bölgesi, ülkenin ekonomik, kültürel ve ulaşım açısından en gelişmiş bölgelerinden biridir. Kozyatağı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunmasıyla hem Asya hem de Avrupa arasında köprü görevi gören stratejik bir konuma sahiptir. TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu’na olan yakınlığı, semti iş dünyası için cazip hale getirirken, aynı zamanda sakinlerine İstanbul’un farklı noktalarına kolay erişim imkanı sunar.