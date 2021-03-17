Devlet memuru olmak isteyen adaylar öncelikle KPSS sınavına girmek zorunda ardından istediği kuruma, açılan pozisyonlara göre başvuruda bulunabiliyor. ÖSYM, KPSS başvuru ve sınavların düzenleneceği tarihleri yayınladı. KPSS 2021 başvuruları ne zaman? İşte 2021 KPSS tarihleri...
KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek
2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
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