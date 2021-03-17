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KPSS 2021 başvuruları ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı

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KPSS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

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