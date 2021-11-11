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KPSS 2022 lisans ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman, tarihleri belli mi?

Milyonlarca KPSS adayı 2022 yılında düzenlenecek KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim sınavlarının başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. 2021 yılında düzenlenen KPSS için başvuru ve sınav süreçleri tamamlanınca gözler 2022 KPSS tarihlerine çevrildi. 2022 KPSS önlisans, ortaöğretim, lisans tarihleri belli oldu mu? 2022 KPSS ne zaman?

KPSS 2022 lisans ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman, tarihleri belli mi?

ÖSYM her yıl başına yakın bir süreçte yıllık sınav takvimi yayınlıyor. Bu sınav takvimi içerisinde de hangi sınavın ne zaman yapılacağı bilgisi yerini alıyor. Peki 2022 KPSS ortaöğretim ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimini yayınladı mı?

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak.

Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

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