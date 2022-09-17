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KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? Su götürmek yasak mı?

Ertelenen KPSS sınavı 18 Eylül Pazar günü yapılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı’na saatler kala sınavda kalem ve silgi verilip verilmeyeceği ve su götürmenin yasak olup olmadığı merak ediliyor. İşte, KPSS sınavına girecek olanların bilmesi gerekenler…

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  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    SINAV SAATLERİ KAÇTA?

    18 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda ÖSYM saat konusunda uyarılarda bulundu. KPSS Lisans Genel Kültür – Genel Yetenek oturumlarına girecek adaylar saat 10:00’dan sonra binaya giriş yapamayacak. Eğitim Bilimleri oturumu sınavına girecek adaylar ise saat 14:30’dan sonra binaya giriş yapamayacak.
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

    Adaylar sınava girmek için yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış olan pasaport getirmesi zorunludur.
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    KPSS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

    KPSS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından veriliyor.

    SINAV BİNALARINA EŞYA ALIMI YASAK

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre sınav binalarına hiçbir eşya emanete alınmıyor, adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç ve gereç getirmemeli.
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    KPSS SINAVINA SU GÖTÜRMEK YASAK MI?

    Kamı Personel Seçme Sınavı’na su götürmek yasak değil ancak suyun şeffaf pet şişe içerisinde olması ve dışında herhangi bir bandrolün bulunmaması gerekiyor.
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    EMANETÇİLER AÇIK MI?

    18 Eylül Pazar günü, KPSS sınavına girerken gereken belgeler ve yasaklı olanlar listesi doğrultusunda sınav merkezlerinde emanetçiler bulunmuyor, fakat okul dışında özel emanetçiler açık olabilir.
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    YASAK OLAN ARAÇ VE GEREÇLER NELERDİR?

    Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
  • KPSS 2022 sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? KPSS sınavında emanetçiler açık mı?

    kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

    cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

    her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

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