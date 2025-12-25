KPSS 2025/2 tercihleri için son gün! ÖSYM kılavuzu ile KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli olmuştu. Kılavuza göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci 25 Aralık Perşembe bugün sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adayların tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim atama taban puanları, atama yapılacak kurumlar, branş dağılımları ve kontenjanlar KPSS 2025/2 tercih kılavuzu ile öğrenilebiliyor. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS 2025/2 tercih ekranı...
KPSS-2025/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması süreci, 25 Aralık bugün sona erecek. Bu sebeple henüz işlemlerini tamamlamamış olan adaylar, ‘’KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS 2025/2 tercih kılavuzunda yer alan Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim atama taban puanları, atama yapılacak kurumlar, branş dağılımları ve kontenjanlar bilgisi dahilinde tercih listeleri oluşturulacak. İşte KPSS 2025/2 tercih ekranı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
KPSS 2025/2 TERCİHLERİ BUGÜN SONA ERİYOR
KPSS 2025/2 tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda KPSS 2025/2 tercih işlemleri 25 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23.59’da sona erecek.
KPSS 2025/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS 2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini (130,00 TL) yatıracak.
Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 26 Aralık 2025 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 26 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacak. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecek.
30 TERCİH HAKKI VAR
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.
Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacak.
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMA ATANIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz dönemlerde alınan tercih listeleri ve bunun ardından tamamlanan yerleştirme işlemleri sonrası KPSS merkezi atama puan tablosu ve listesi yayınlanmıştı. Buna bağlı olarak KPSS merkezi atama puanları ile kadroları şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.
Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de ön lisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.
Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS 2024/2 merkezi atama sonuçları ile ilgili duyuru gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.
Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edinecek. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracak, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecek.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.