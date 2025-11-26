Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2026 TARİHİ | KPSS ne zaman? KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak?

        KPSS başvuru ve sınav takvimi: KPSS ne zaman?

        ÖSYM, 2026 sınav takvimini resmi internet sitesinden yayımlayarak KPSS maratonunun tarihlerine açıklık getirdi. Lise, ön lisans ve lisans düzeylerinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarının ne zaman yapılacağı ve başvuru dönemlerinin hangi tarihlerde başlayacağı belli oldu. Takvimin duyurulmasıyla birlikte milyonlarca aday, sınav hazırlıklarını netleşen tarihlere göre şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...

        Giriş: 26.11.2025 - 23:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:21
        KPSS 2026 takvimi açıklandı! ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde uygulanacak KPSS oturumlarının yapılacağı günler ve başvuru tarihleri kesinleşti. Adayların merakla beklediği takvimin paylaşılmasıyla gözler şimdi KPSS sınav günlerine ve başvuru sürecinin başlayacağı tarihlere çevrildi. Detaylar haberimizde...

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

