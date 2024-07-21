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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Alan Bilgisi sınavları: Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman yapılacak, sınav ne zaman başlıyor, sonuç açıklanma tarihi nedir?

        KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

        KPSS maratonu devam ederken, memur olmak isteyen adaylar Alan Bilgisi 2. gün sınavı için hazırlanıyor. Bugün gerçekleştirilecek son oturumla beraber, Alan Bilgisi sınavları tamamlanacak ve artık sonuçların açıklanması için gözler ÖSYM'ye dönecek. Peki, Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman yapılacak, sınav ne zaman başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 07:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 07:17
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        Alan Bilgisi sınavları devam ediyor. 20 Temmuz Cumartesi günü iki oturumu tamamlanan Alan Bilgisi sınavlarında sıra üçüncü oturuma geldi. Bugün tamamlanacak sınav sonrasında gözler sonuçlar için Ağustos ayına dönecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

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        2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te yapılacak. Bu oturum, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında olacak. Sınav toplamda 150 dakika sürecek.

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        ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

        Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 2. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.

        KPSS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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