KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor?
KPSS maratonu devam ederken, memur olmak isteyen adaylar Alan Bilgisi 2. gün sınavı için hazırlanıyor. Bugün gerçekleştirilecek son oturumla beraber, Alan Bilgisi sınavları tamamlanacak ve artık sonuçların açıklanması için gözler ÖSYM'ye dönecek. Peki, Alan Bilgisi 2. gün sınavı ne zaman yapılacak, sınav ne zaman başlıyor?
Alan Bilgisi sınavları devam ediyor. 20 Temmuz Cumartesi günü iki oturumu tamamlanan Alan Bilgisi sınavlarında sıra üçüncü oturuma geldi. Bugün tamamlanacak sınav sonrasında gözler sonuçlar için Ağustos ayına dönecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15'te yapılacak. Bu oturum, işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında olacak. Sınav toplamda 150 dakika sürecek.
ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 2. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.
KPSS ALAN BİLGİSİ 2. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ