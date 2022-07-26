KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KPSS sınav yerleri belgesi sorgulama ekranı erişime açılmıştı. 2022 lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek olan Kamu Personli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacak binlerce memur adayı "Ortaöğretim, lisans ve ön lisans 2022 KPSS ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...