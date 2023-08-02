KPSS branş sıralaması güncellendi! ÖSYM AİS ile KPSS branş bazında sıralama sorgulama
ÖSYM son dakika duyurusuna göre; 2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında sıralamaları güncellendi. Gelen açıklamanın ardından adayların gözü "KPSS branş sıralamasına nasıl bakılır?" sorusuna çevrildi. Güncel KPSS branş sıralaması ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2022 Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim KPSS branş bazında sıralama sorgulama ekranı...
ÖSYM, 2022-KPSS branş bazında sıralamaların güncellendiğini açıkladı. Adayların, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerini sağlayan branş bazında sıralamalara ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişilebilecek. İşte, Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2022 KPSS branş sıralamasının nasıl öğrenilebileceğine dair detaylar...
2022 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ
ÖSYM'nin konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde;
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.