KPSS DHBT geç başvuru tarihi ne zaman? 2024 DHBT geç başvuru günü
KPSS Lisans maratonu sürüyor. Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarından sonra sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)'ne geldi. Başvurular, 9 Ağustos ile 15 Ağustos arasında tamamlandı. ÖSYM, ilk başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru tarihini açıkladı. Peki, 2024 KPSS DHBT geç başvuru günü ne zaman? İşte, detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarında sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine geldi. İlk başvuruları tamamlanan DHBT için geç başvuru tarihleri açıklandı. 350 TL olarak belirlenen sınav ücreti, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 zamlı olarak alınıyor. Peki, 2024 KPSS DHBT geç başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
2024 KPSS DHBT SINAVI GEÇ BAŞVURU TARİHLER NEDİR?
İlk başvuruyu kaçıran adaylar 22 Ağustos günü saat 23.59'a kadar 'https://ais.osym.gov.tr/' web sitesinden geç başvuru yapabilir.