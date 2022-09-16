Kamuda memur olarak çalışmak için girilmesi gereken bir sınav olan KPSS geçtiğimiz aylarda yapılmış ancak iptal edilmişti. Sınavın iptalinin ardından ÖSYM yeni KPSS tarihlerini paylaştı. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? İşte ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...