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KPSS ne zaman? 2022 KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor?

KPSS Lisans sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Soru şaibeleri nedeniyle iptal edilen ve ertelenen KPSS yeni tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri de açıklandı. Sınava yeniden girecek adaylar ise "KPSS saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2022 KPSS Lisans sınava ilişkin detaylar haberimizde...

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  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    Kamuda memur olarak çalışmak için girilmesi gereken bir sınav olan KPSS geçtiğimiz aylarda yapılmış ancak iptal edilmişti. Sınavın iptalinin ardından ÖSYM yeni KPSS tarihlerini paylaştı. Peki KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürüyor? İşte ÖSYM ile KPSS sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...
  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    KPSS LİSANS (GENEL KÜLTÜR) OTURUMU HANGİ GÜN 2022?

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. Zorlu sınav 10.15'te başlayacak ve 120 sorulan sınav 130 dakika sürecek.
  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    KPSS SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN?

    KPSS Genel Kültür oturumunda ter dökecek adaylar saat 10.00’a kadar, KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.30'a kadar binalara giriş yapmak zorundalar.

    Söz konusu saatten sonra sınav adaylar binalarına alınmayacak.
  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    YENİ 2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

    ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

    2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

    2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

    2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
  • KPSS ne zaman? 2022 Ertelenen KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürecek?

    18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

    13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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