Genel Yetenek-Genel Kültür ileEğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğretmenlik atama puanı gündemi meşgul etmeye başladı. KPSS ile öğretmen atamaları P121 ve P10 puan türlerinde gerçekleşmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava çağrılan adaylara ait bazlı taban puanları MEB tarafından yayımlandı. Peki, "KPSS öğretmenlik kaç puanla atama yapılıyor? KPSS öğretmenlik hangi puan türü?" İşte detaylar...