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        Haberler Bilgi KPSS ön lisans sınav sonuçları 2024: KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS ön lisans sınav sonuçları: 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 1 Eylül Pazar günü uygulanan sınava katılım gösteren memur adayları, KPSS ön lisans sınav sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 2 yılda bir uygulanan KPSS ön lisans sınavında sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 KPSS ön lisans sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:01
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        Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans programından mezun olanların katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavında süreç değerlendirme aşamasında. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından KPSS ön lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunulacak. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ön lisans sonucu sorgulama ekranı...

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        KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklanacak.

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        KPSS SONUÇLARI NASIL NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        KPSS sonuçları, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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        Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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        ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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