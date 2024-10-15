KPSS ön lisans tercih tarihleri... KPSS ön lisans tercihlerinde gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna çevrildi. KPSS ön lisans tercihleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM KPSS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...