KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans tercihlerinde geri sayım sürüyor. Memur adayları, KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından belirtilen tarih aralığında başvurularını ÖSYM'nin üzerinden yapabilecek. KPSS tercih kılavuzu ile, tercih yerleştirme tarihleri, taban puanları ve kontenjanlar açıklık kazanmış olacak. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2024 KPSS tercih takvimi...
KPSS ön lisans tercih tarihleri... KPSS ön lisans tercihlerinde gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme kılavuzuna çevrildi. KPSS ön lisans tercihleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman 2024? ÖSYM KPSS tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 KPSS Ön Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2024 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2024 KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.
KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS Ön Lisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.