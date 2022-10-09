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KPSS Önlisans cevap anahtarı ve soru kitapçığı açıklandı mı?

KPSS Önlisans cevap anahtarı ve 2022 KPSS Önlisas soru kitapçığı ne zaman yayınlanacak? Bugün yani 9 Ekim Pazar günü sınava girecek olan kamu personeli adayları bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte 2022 KPSS Önlisans soru ve cevaplarıyla ilgili merak edilenler...

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  • KPSS Önlisans cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevapları

    KPSS Önlisans 2022 oturumuna katılacak kamu personeli adayları sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, bugün saat 10.15'te başlayacak olan KPSS Önlisasn soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

     
  • KPSS Önlisans cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevapları

    KPSS ÖNLİSANS CEVAP ANHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 KPSS önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının henüz ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak geçmiş sınavlardaki temayüller göz önüne alındığında KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınavdan sonra birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

     

    Adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden paylaşılan linke tıklayarak ulaşabilecekler.

     
  • KPSS Önlisans cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevapları

    KPSS ÖNLİSANS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, SAAT KAÇTA BİTECEK?

    150 dakika süredek sınav saat 12.45'te sona erecek.

     
  • KPSS Önlisans cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans soru kitapçığı ve cevapları

    2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

    GENEL YETENEK

    Türkçe: 30 Soru

    Matemati ve Geometri: 30 Soru

    GENEL KÜLTÜR

    Tarih: 27 Soru

    Coğrafya: 18 Soru

    Vatandaşlık: 9 Soru

    Güncel Bilgiler: 6 Soru

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