KPSS Önlisans 2022 oturumuna katılacak kamu personeli adayları sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, bugün saat 10.15'te başlayacak olan KPSS Önlisasn soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...