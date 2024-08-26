KPSS önlisans sınavı ne zaman? Önlisans KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
Kamu Personel Seçme Sınavı önlisans sınavı için geri sayım başladı. KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı. Kamuda isithdam sağlamak isteyen adaylar giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman? 2024 ÖSYM sınav takvimi ile Önlisans KPSS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?
KPSS önlisans sınav tarihi belli oldu. KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar KPSS ön lisans sınavları ne zaman ile ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar...
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
KPSS Önlisans sınavı saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.