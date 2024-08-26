KPSS önlisans sınav tarihi belli oldu. KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar KPSS ön lisans sınavları ne zaman ile ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar...