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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Önlisans tercih tarihleri 2024: ÖSYM KPSS Önlisans tercihleri ne zaman? KPSS Önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        KPSS Önlisans tercihleri ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. 1 Eylül'de düzenlenen KPSS Önlisans sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puanları öğrendi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Peki, 2024 KPSS önlisans tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:51
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        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları erişime açıldı. Akabinde ise 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. Peki, KPSS Önlisans tercihleri ne zaman başlıyor?

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        2024 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2024 KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

        Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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        2024 KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Ardından gözler 2024 KPSS önlisans tercih tarihleri takvimine çevrildi.

        Ancak 2024 KPSS önlisans tercihleri için henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM’den konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

        KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

        KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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