Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları erişime açıldı. Akabinde ise 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu için araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek. Peki, KPSS Önlisans tercihleri ne zaman başlıyor?