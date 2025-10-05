Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KPSS sonuçları açıklandı mı? 2025 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı

        KPSS sonuç tarihi: 2025 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Eylül'de tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Üçüncü oturumda 40 bin 637 adayın ter döktüğü sınavda, adaylara 120 soru için 160 dakika süre verilmişti. Şimdi ise sınava giren adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 05.10.2025 - 21:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:38
        14 Eylül’de sona eren KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar sonuç tarihini merakla bekliyor. KPSS A Grubu Lisans sınavına on binlerce kişi katılırken, üçüncü oturumda adaylara 120 soru yöneltilip 160 dakika süre tanındı. ÖSYM’nin sonuç duyurusunu bekleyen adaylar, “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

        KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak.

        KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

