KPSS sonuç tarihi: 2025 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?
14 Eylül’de sona eren KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından adaylar sonuç tarihini merakla bekliyor. KPSS A Grubu Lisans sınavına on binlerce kişi katılırken, üçüncü oturumda adaylara 120 soru yöneltilip 160 dakika süre tanındı. ÖSYM’nin sonuç duyurusunu bekleyen adaylar, “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.