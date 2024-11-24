KPSS tercih süreci, kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile adaylar, lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarına göre başvuru yapabilecek. Tercih kılavuzunda kadro ve branş dağılımları detaylandırılacak olup, tercih işlemleri bu kılavuzun erişime açılmasıyla başlayacak. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercih işlemleri ayın kaçında yapılacak? Detaylar haberimizde...