KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM KPSS Lisans tercih tarihleri belli oldu mu?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de düzenlenirken, Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS Lisans sınavının sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar şimdiden ''KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Söz konusu sınavın Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül’de düzenlenecek. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda ve sınavdan aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
2025 KPSS MARATONU BAŞLADI
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 7 Eylül Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.
Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak.
İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.