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KPSS'ye giren eşine kimlik yetiştirmek için 500 TL ceza yedi

Çorum’da yüksekokul mezunlarına yönelik yapılan KPSS önlisans mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı. Sınava giren eşinin kimliğini yetiştirmeye çalışan bir kişi 500 TL radar cezası yedi. Çaresiz kocanın görevlilere yakarışı kameralara yansıdı

04.11.2018 - 12:06 | Güncelleme: İHA

KPSS'ye girmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan kimi adaylar, saat 10.00'dan sonra gelince, salona giremedi.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde yapılan KPSS için sabah saat 09.30'da adaylar salona alınmaya başlandı. Tek tek aranan adaylar, yanlarında getirdikleri kalemleri bile atmak zorunda kaldı.

EŞİNİN KİMLİĞİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN 500 TL RADAR CEZASI YEDİ


İHA'nın haberine göre, sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, eşinden kimliğini getirmesini istedi.

Kapılar kapandıktan sonra gelen eş, “Abi eşimin kimliğini getirdim. Açın kapıları lütfen. Kimliği yetiştirmek içi iki defa radara girdim. 500 TL ceza yedim” dese de görevlileri ikna edemedi.

"BEN AİLEME NE DİYECEĞİM" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Saat 10.00’u bir dakika geçe kapılar kapandıktan sonra sınava gelen genç kız ise, “Ya sadece 1 dakika geçti. Kapıları açın lütfen. Ben aileme ne diyeceğim” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

 

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