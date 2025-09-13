Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS yorumları 2025: 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu?

        KPSS yorumları 2025: 13 Eylül KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül'de yapılıyor. Her sınavın ardından KPSS yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye alanından sınav olan adaylar KPSS Alan Bilgisi yorumlarını merak ediyor. Peki, KPSS zor muydu, kolay mıydı, sınav soruları nasıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 07:34 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ardından KPSS yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. KPSS yorumları, adayların 13 Eylül tarihinde düzenlenen sınavdan çıkmasıyla birlikte sosyal medya üzerinden de her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu?

        2

        KPSS ALAN BİLGİSİ KOLAY MIYDI ZOR MUYDU?

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları devam ediyor. Yorumlar gelir gelmez haberimize eklenecektir.

        3

        KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. OTURUM YORUMLARI

        KPSS Alan Bilgisi 1. oturum sona erdi. 2. oturum ise 14.45'te başlayacak.

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları hakkında adaylardan yorumlar gelince haberimize eklenecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi... Yargıtay'dan flaş karar!
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Trafik tartışmasında biber gazlı saldırı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        YouTube yayınında Türkçe "12 Dev Adam" performansı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Togg'un yeni modeli T10F hediye edildi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Stellantis yönetiminden Tofaş'a ziyaret
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri