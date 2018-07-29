KR Reykjavik - Grindavik maç önü

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. KR Reykjavik, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Grindavik takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. 20 puanlı KR Reykjavik 4. sırada bulunuyor, Grindavik 20 puana sahip ve 5. sırada. KR Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 601 kodlu maçı oynayanlar; KR Reykjavik galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Grindavik galibiyet oranı 5.00.

KR Reykjavik son haftadaki Stjarnan müsabasında 0-1 yenildi.

Grindavik, Fjolnir karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KR Reykjavik, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

Grindavik, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Grindavik, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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