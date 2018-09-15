KR Reykjavik - Keflavik sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile Keflavik, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. KR Reykjavik 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Keflavik 4 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Keflavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 645 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KR Reykjavik kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Keflavik sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler.

KR Reykjavik son haftadaki Keflavik müsabasında 4-0 kazandı.

Keflavik ise KR Reykjavik maçında 4-0 yenildi.

KR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. KR Reykjavik, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Keflavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Keflavik, 4 gol atarken 12 gol yedi.

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