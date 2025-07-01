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        Haberler Dünyadan Kral Charles ölmeden planı hazırladı! Prens Harry ve Meghan Markle cenazenin merkezinde yer alacak

        Kral Charles ölmeden planı hazırladı! Prens Harry ve Meghan Markle cenazenin merkezinde yer alacak

        Kral Charles, ölmeden yaptığı cenaze planıyla gündemde. Charles, kendi cenazesinde, küs olduğu oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın en önde yürümesini istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 16:52 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:57
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        Ölmeden cenaze planını hazırladı
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        Kral Charles, ölmeden cenaze törenini planladı. Plana göre, arasının açık olduğu küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törenin merkezinde olduğu öğrenildi.

        Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere'den ABD'ye taşınsalar da Meghan ve Harry çifti, Charles'ın cenaze töreni planının dışında kalmayacak. Gazete, Charles'ın "planlarının merkezine" sadece 40 yaşındaki küçük oğlunu ve 43 yaşındaki eşi Meghan Markle'ı dahil etmekle kalmadığını, aynı zamanda çiftin iki çocuğu Archie ve Lilibet'e de cenaze planında yer verdiğini yazdı.

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        76 yaşındaki Charles'ın, yetkililere, zamanı geldiğinde oğlu Harry'nin, ailesinin merkezinde hak ettiği yeri alması gerektiğini açıkça belirttiği bildirildi.

        Kanser tedavisi gören Charles'ın önümüzdeki yıllarda tahttan çekileceğine dair herhangi bir bilgi ve beklenti olmasa da, cenaze gibi önemli dönüm noktaları için planlamalar kraliyet geleneklerine göre genellikle çok önceden başlıyor. Saray yetkilileri, ölüm zamanı geldiğinde her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak için polis, ordu ve kiliseden üst düzey temsilcilerle planlama toplantıları düzenliyor. Telegraph, Harry ve Markle çiftinin, Charles'ın ölüm duyurusundan tören alayı ve cenaze törenine kadar tüm plana dahil edildiğini bildirdi.

        Cenazede Harry'nin, kral olacak ağabeyi Prens William ile birlikte, Westminster Abbey'den Londra sokaklarına doğru yapılacak alayın en önünde yürümesi bekleniyor. Sussex çifti ayrıca, cenaze töreni sırasında Westminster Hall'da düzenlenecek aile nöbetine katılmaya davet edilecek.

        Devlete ait cenaze törenlerinde geleneklere bağlı kalınırken, her hükümdar planlarda birkaç değişiklik yapma seçeneğine sahip oluyor. Charles'ın da 'Menai Köprüsü Operasyonu' kod adıyla anılan cenazesinde bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

        Kaynaklar, Charles'ın cenaze töreninin, onun çevreye olan bağlılığını sergileyeceğini ve cenazede mümkün olduğunca sürdürülebilir unsurlar kullanacağını öne sürdü. Ayrıca kraliyet yas döneminin ulusal yas dönemine göre daha kısa tutulması da bekleniyor.

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        #Kral Charles
        #kraliyet
        #Cenaze
        #kral charlesın cenaze töreni
        #Meghan Markle
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