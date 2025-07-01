Kral Charles ölmeden planı hazırladı! Prens Harry ve Meghan Markle cenazenin merkezinde yer alacak

Kral Charles, ölmeden cenaze törenini planladı. Plana göre, arasının açık olduğu küçük oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın törenin merkezinde olduğu öğrenildi.

Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, kraliyet görevlerini bırakarak İngiltere'den ABD'ye taşınsalar da Meghan ve Harry çifti, Charles'ın cenaze töreni planının dışında kalmayacak. Gazete, Charles'ın "planlarının merkezine" sadece 40 yaşındaki küçük oğlunu ve 43 yaşındaki eşi Meghan Markle'ı dahil etmekle kalmadığını, aynı zamanda çiftin iki çocuğu Archie ve Lilibet'e de cenaze planında yer verdiğini yazdı.

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76 yaşındaki Charles'ın, yetkililere, zamanı geldiğinde oğlu Harry'nin, ailesinin merkezinde hak ettiği yeri alması gerektiğini açıkça belirttiği bildirildi.

Kanser tedavisi gören Charles'ın önümüzdeki yıllarda tahttan çekileceğine dair herhangi bir bilgi ve beklenti olmasa da, cenaze gibi önemli dönüm noktaları için planlamalar kraliyet geleneklerine göre genellikle çok önceden başlıyor. Saray yetkilileri, ölüm zamanı geldiğinde her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmak için polis, ordu ve kiliseden üst düzey temsilcilerle planlama toplantıları düzenliyor. Telegraph, Harry ve Markle çiftinin, Charles'ın ölüm duyurusundan tören alayı ve cenaze törenine kadar tüm plana dahil edildiğini bildirdi.