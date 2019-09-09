Kral Şakir Bermuda'da

Yurt dışında TV'de yayınlanan ilk Türk animasyon film olan 'Kral Şakir'in ikinci sinema filmi 'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı'nda gösterime hazır.

Gösterime 4 Ekim'de girecek olan filmde 'Şakir', ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bu kez korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende macera yaşayacak.

BKM'nin yapımcılığında, Greyder Kids Ana Sponsorluğunda hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan 'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı'nın karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, filmin hikâyesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.