Kraliçe Elizabeth Noel planını iptal etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kraliçe Elizabeth Noel planını Omicron sebebiyle iptal etti

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Omicron varyantı sebebiyle Sandringham'daki geleneksel Noel kutlamasını iptal etti.

Kraliçe Elizabeth Noel planını Omicron sebebiyle iptal etti
Kraliçe Elizabeth Noel planını iptal etti
0:00 / 0:00
Reuters

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Omicron varyantı sebebiyle Sandringham'daki geleneksel Noel kutlamasını iptal etti.

Buckingham Sarayı'ndan bir yetkili, "Bu karar, dikkatli bir değerlendirmeden sonra alından kişisel bir karardı, ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıtıyor" dedi.

Kraliçe Elizabeth, Noel'in Windsor'da geçirecek ve aile üyeleri onu ziyaret edecek. 95 yaşındaki Elizabeth, pandemi döneminin çoğunu Windsor Kalesi'nde geçirdi.

İngiltere'de kraliyet ailesi normalde Noel Günü'nü İngiltere'nin doğusundaki Sandringham’daki malikanede geçiriyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Omicron ABD'de baskın varyant oldu
DÜNYA Omicron ABD'de baskın varyant oldu
Son dakika: NASA paylaştı: Jüpiter'in hayalet sesleri!
DÜNYA NASA paylaştı: Jüpiter'in hayalet sesleri!
ABD'nin gündeminde Omicron sebebiyle kapanma var mı?
DÜNYA ABD'nin gündeminde kapanma var mı?
Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı
DÜNYA Nijerya'da silahlı çetelerin kampı bombalandı
ABD'nin gündeminde kapanma yok
DÜNYA ABD'nin gündeminde kapanma yok
Son dakika: Feridun Sinirlioğlu'ndan BMGK'ye Suriye tepkisi
DÜNYA Türkiye'den BMGK'ye Suriye tepkisi
Fransa’dan Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" destek
DÜNYA Fransa’dan Türkiye-Ermenistan "normalleşmesine" ...
ABD'nin hipersonik füze denemesi yine başarısız oldu
DÜNYA ABD'nin hipersonik füze denemesi yine başarısız oldu
Paris'te bıçaklı bir kişi iki kadını rehin aldı
DÜNYA Paris'te bıçaklı bir kişi iki kadını rehin aldı
Trump'tan New York Başsavcısı'na dava
DÜNYA Trump'tan New York Başsavcısı'na dava

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.