Birleşik Krallık'ın yeni kralı: III. Charles

Tarihin en uzun veliaht prenslerinden olan Charles, annesinin 70 yıllık liderliğinin ardından tahtın yeni ismi oldu.
Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verdi, Kral III. Charles olarak anılmayı istedi.
Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.
Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. Ancak yine babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını.
İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.
Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.
Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.
1952 yılındaki son konsey yaklaşık 200 kişi ile toplanmıştı.
Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.
Bu toplantıda Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.
Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.
Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.
BEYANNAME OKUYACAK
Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.
Birleşik Krallık'ta Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.
Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.
Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.
Hyde Park’ta, Londra Kulesi’nde ve kraliyet gemilerinden kutlama amaçlı olarak tüfek ve top atışı yapılacak, Charles’ın kral olduğu Edinburgh (İskoçya), Cardiff (Galler) ve Belfast’ta (Kuzey İrlanda) da ilan edilecek.
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