Birleşik Krallık'ın yeni kralı: III. Charles

İlk 24 saat içinde Charles, Kral ilan edilecek. Bu ilk tören St James's Sarayı’nda Katılım Konseyi önünde gerçekleşecek.

Bu konseyin üyeleri arasında kıdemli milletvekilleri, bazı üst düzey kamu görevlileri ile Londra Belediye Başkanı da yer alıyor.

Bu törene 700’den fazla kişi katılabilir ancak süre darlığı nedeniyle toplanacak konseyin sayıca bunu altında kalması bekleniyor.

Kral geleneksel olarak bu törene katılmıyor.

Bu toplantıda Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak.

Bu ilanda kullanılan ifadelerde değişiklikler olabiliyor ama geleneksel olarak dualar ve bağlılık ifadelerinden oluşuyor. Giden hükümdar anılırken, yerini alana bağlılık dile getiriliyor.

Bu ilan daha sonra Başbakan ve Canterbury Başpiskoposusunun da bulunduğu bazı üst düzey kişiler tarafından imzalanıyor.

BEYANNAME OKUYACAK

Fotoğraf: AA

Katılım Konseyi geleneksel olarak bir gün içinde yeniden, bu kez Kral’ın da katılımı ile toplanıyor.

Birleşik Krallık'ta Kral ya da Kraliçe devletin de başı konumunda bulunuyor. Kral tarafından, geçmişi 18. yüzyıla giden bir beyanname okunacak.

Trompetçilerin seremonisi sonrası Charles’ın Kral olduğu halka ilan edilecek. Bu anons St James's Sarayı’ndaki balkondan, bu iş için görevli kişi tarafından yapılacak.

Fotoğraf: AA Bu görevli, “Tanrı Kralı korusun” diye bağıracak ve 1952 yılından bu yana ilk kez İngiltere ulusal marşı “Tanrı Kralı korusun” sözleri ile söylenecek.