İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tören günü hükümetin resmi tatil kararı tüm bankaların, borsaların ve devlet kurumlarının kapalı olmasına neden oldu.
Ancak bazı özel kurumlar da Kraliçe II. Elizabeth'in anısına saygı amacıyla tören boyunca veya gğn boyunca firmalarını kapatma kararı aldı.
"BİR BEDELİ OLUR"
Ancak uzmanlar 'zaten resesyonda olan ülkede buna benzer kapatma kararlarının ülkeyi olumsuz etkileyebileceğini' öne sürüyor. AJ Bell analisti Danni Hewson CNN Business'a, ekonomik etkiyi tahmin etmenin zor olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ın 'zaten bir durgunluğa doğru ilerlediğini, bu nedenle üretkenliğe herhangi bir darbenin bir bedeli olacağını' söyledi.
İşte İngiltere'de bugün kapalı olacak büyük firmalar:
McDonald's
İngiltere'de bugün canınız BigMac durum sandığınızdan zor olabilir. Nedeni ise ünlü fast food zincirinin bölgedeki binlerce şubesini Kraliçe'nin cenazesi için kapatıyor olması...
Firmadan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelindeki 1200 şubenin Pazartesi 17.00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.
Pizza Hut
McDonald's takip eden bir diğer firma ise pizza devi Pizza Hut.
Greggs
İngiltere'nin en büyük fırın zinciri olan Greggs de Kraliçe'nin cenazesine saygı amacıyla kapanan firmalardan...
Cineworld ve Odeon
Tesco
İngiltere'de dışarda yemek yiyemeyenlerin eve alışveriş yapması da bir o kadar zor olacak. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco, tüm büyük marketlerini bugün kapatacağını açıkladı. Küçük olan şubelerin ise hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı. Bununla birlikte diğer zincir marketler Sainsbury's, Aldi ve Morrisons da gün boyu kapalı olacak.
Harrods, IKEA, H&M
Apple
Marks & Spencer
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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