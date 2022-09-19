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Haberler Dünya Son dakika: Kraliçe Elizabeth'in cenazesi öncesi İngiltere'de hayat durdu: Her yer bugün kapalı olacak - Güncel haberler
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Kraliçe'nin cenazesi öncesi İngiltere'de hayat durdu: Hepsi bugün kapalı olacak

8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kraliçe'nin cenaze töreni öncesi ise ünlü zincir marketlerden fast food firmalarına kadar birçok yer bugün hizmet veremeyecek. Firmaların aldığı kararla ülkede adeta hayat dururken, halkın bir kısmı kararlara tepkili.

Son dakika: Kraliçe Elizabeth'in cenazesi öncesi İngiltere'de hayat durdu: Her yer bugün kapalı olacak - Güncel haberler
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İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tören günü hükümetin resmi tatil kararı tüm bankaların, borsaların ve devlet kurumlarının kapalı olmasına neden oldu.

Ancak bazı özel kurumlar da Kraliçe II. Elizabeth'in anısına saygı amacıyla tören boyunca veya gğn boyunca firmalarını kapatma kararı aldı.

"BİR BEDELİ OLUR"

Ancak uzmanlar 'zaten resesyonda olan ülkede buna benzer kapatma kararlarının ülkeyi olumsuz etkileyebileceğini' öne sürüyor. AJ Bell analisti Danni Hewson CNN Business'a, ekonomik etkiyi tahmin etmenin zor olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ın 'zaten bir durgunluğa doğru ilerlediğini, bu nedenle üretkenliğe herhangi bir darbenin bir bedeli olacağını' söyledi.

İşte İngiltere'de bugün kapalı olacak büyük firmalar:

McDonald's

İngiltere'de bugün canınız BigMac durum sandığınızdan zor olabilir. Nedeni ise ünlü fast food zincirinin bölgedeki binlerce şubesini Kraliçe'nin cenazesi için kapatıyor olması...

Firmadan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelindeki 1200 şubenin Pazartesi 17.00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

Pizza Hut

McDonald's takip eden bir diğer firma ise pizza devi Pizza Hut.
Firma CNN Business'a yaptığı açıklamada firmalarının 14.00'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Greggs

İngiltere'nin en büyük fırın zinciri olan Greggs de Kraliçe'nin cenazesine saygı amacıyla kapanan firmalardan...
Greggs'ten yapılan açıklamada 2000'e yakın şubenin kapalı olacağı yalnızca bazı franchise şubelerin açık olabileceği belirtildi.

Cineworld ve Odeon

Cineworld ve Odeon'dan yapılan açıklamada sinema salonlarının bugün boyunca kapalı olacağı, bununla beraber ünlü müzikallerin de seyirciye kapalı olacağı duyuruldu.

Tesco

İngiltere'de dışarda yemek yiyemeyenlerin eve alışveriş yapması da bir o kadar zor olacak. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco, tüm büyük marketlerini bugün kapatacağını açıkladı. Küçük olan şubelerin ise hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı. Bununla birlikte diğer zincir marketler Sainsbury's, Aldi ve Morrisons da gün boyu kapalı olacak.

Harrods, IKEA, H&M

Ülkenin en büyük ve lüks mağazalarından Harrods da kapalı olacağını açıkladı. Ucuz giyim markası Primark, H&M, John Lewis, Argos ve mobilya şirketi IKEA da ülkede bugün boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Apple

Birleşik Krallık genelinde iPhone veya iMac almak isteyenler de 1 gün beklemek zorunda kalacak. Apple'ın CNN Business'a yaptığı açıklamada ülke genelindeki 39 mağaza gün boyunca kapalı olacak.

Marks & Spencer

Ünlü giyim markası Marks & Spencer da Londra merkezindeki tüm mağazalarını gün boyunca kapatacağını açıkladı.
Firmadan yapılan açıklamada "Gün boyu çoğu mağazamız kapalı olsa da yas tutan milyonlarca kişiye hizmeti kısıtlamamak adına az sayıda mağazamız açık olacak." denildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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