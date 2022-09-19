Ancak bazı özel kurumlar da Kraliçe II. Elizabeth'in anısına saygı amacıyla tören boyunca veya gğn boyunca firmalarını kapatma kararı aldı.

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Tören günü hükümetin resmi tatil kararı tüm bankaların, borsaların ve devlet kurumlarının kapalı olmasına neden oldu.

Ancak uzmanlar 'zaten resesyonda olan ülkede buna benzer kapatma kararlarının ülkeyi olumsuz etkileyebileceğini' öne sürüyor. AJ Bell analisti Danni Hewson CNN Business'a, ekonomik etkiyi tahmin etmenin zor olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ın 'zaten bir durgunluğa doğru ilerlediğini, bu nedenle üretkenliğe herhangi bir darbenin bir bedeli olacağını' söyledi.

McDonald's

İngiltere'de bugün canınız BigMac durum sandığınızdan zor olabilir. Nedeni ise ünlü fast food zincirinin bölgedeki binlerce şubesini Kraliçe'nin cenazesi için kapatıyor olması...

Firmadan yapılan açıklamada Birleşik Krallık genelindeki 1200 şubenin Pazartesi 17.00'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

Pizza Hut McDonald's takip eden bir diğer firma ise pizza devi Pizza Hut. McDonald's takip eden bir diğer firma ise pizza devi Pizza Hut.

Firma CNN Business'a yaptığı açıklamada firmalarının 14.00'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Greggs İngiltere'nin en büyük fırın zinciri olan Greggs de Kraliçe'nin cenazesine saygı amacıyla kapanan firmalardan... İngiltere'nin en büyük fırın zinciri olan Greggs de Kraliçe'nin cenazesine saygı amacıyla kapanan firmalardan...

Greggs'ten yapılan açıklamada 2000'e yakın şubenin kapalı olacağı yalnızca bazı franchise şubelerin açık olabileceği belirtildi.

Cineworld ve Odeon

Cineworld ve Odeon'dan yapılan açıklamada sinema salonlarının bugün boyunca kapalı olacağı, bununla beraber ünlü müzikallerin de seyirciye kapalı olacağı duyuruldu.

Tesco İngiltere'de dışarda yemek yiyemeyenlerin eve alışveriş yapması da bir o kadar zor olacak. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco, tüm büyük marketlerini bugün kapatacağını açıkladı. Küçük olan şubelerin ise hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı. Bununla birlikte diğer zincir marketler Sainsbury's, Aldi ve Morrisons da gün boyu kapalı olacak. İngiltere'de dışarda yemek yiyemeyenlerin eve alışveriş yapması da bir o kadar zor olacak. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco, tüm büyük marketlerini bugün kapatacağını açıkladı. Küçük olan şubelerin ise hizmet vermeye devam edebileceği açıklandı. Bununla birlikte diğer zincir marketler Sainsbury's, Aldi ve Morrisons da gün boyu kapalı olacak.

Harrods, IKEA, H&M

Ülkenin en büyük ve lüks mağazalarından Harrods da kapalı olacağını açıkladı. Ucuz giyim markası Primark, H&M, John Lewis, Argos ve mobilya şirketi IKEA da ülkede bugün boyunca kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.