Kraliçe'nin tabutundaki notu kim yazdı?

İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan ve 8 Eylül'de hayatını kaybeden hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sırasında İngiltere 'de adeta hayat dururken, Kraliçe'nin tabutunun arkasında yürüyenler arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward, Galler Prensi William ve Sussex Dükü Prens Harry yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Tören İngiltere ve dünyada canlı yayınlanırken, Kraliçe'nin tabutun üzerinde yer alan çelenk ve not dikkatleri çekti.

Sonrasında o notun ve çelenkin sahibinin yeni Kral III. Charles olduğu ortaya çıktı.

Kral III. Charles'ın notunda Kraliçe'ye hitaben "Sevgi ve adanmışlıkla dolu anısına. Charles R" yazdığı görüldü. Nottaki R, Kral anlamında kullanılan bir kısaltma olarak biliniyor.

KRALİÇE DE EŞİNE NOT İLE VEDA ETMİŞTİ Kraliçe II. Elizabeth de 2021 yılında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenazesi sırasında tabutuna özel bir çelenk bırakmış ve not yazmıştı. Kraliçe II. Elizabeth de 2021 yılında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenazesi sırasında tabutuna özel bir çelenk bırakmış ve not yazmıştı. Kraliçe, tabuta özel iliştirilen 'Seni seven Lilibet' notuyla 73 yıllık eşine veda etmişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.