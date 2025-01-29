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        Haberler Dünya Kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya geldi | Dış Haberler

        Kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya geldi

        Britanya kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya gözlerini açtı. York Prensesi Beatrice, Westminster Hastanesi'nde ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2 kilogram ağırlığındaki bebeğin ismi ise Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 20:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 20:50
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        Kraliyet ailesinin yeni üyesi dünyaya geldi
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        Britanya kraliyet ailesine yeni bir üye daha katıldı. York Prensesi Beatrice Westminister Hastenesi'nde ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 2 kilogram ağırlığındaki bebeğin adı Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi oldu.

        22 Ocak tarihinde doğan bebeğin doğumund görev yapan bütün hastane görevlilerine teşekkür eden kraliyet ailesi, Prenses Beatrice'i tebrik etti.

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