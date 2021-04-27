Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için faiz oranlarında da güncellemeye gitti. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıflabank kredi faiz oranları yükseldi. İşte bankaların kredi faiz oranları...