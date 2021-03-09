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Bugün Türkiye’de kredi kullananların sayısı 35 milyon kişiye ulaşmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporlarına göre Türkiye’de finansal hizmetlere ulaşan kişi sayısı halen Avrupa’nın çok gerisinde. Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata vatandaşların krediye ulaşamamasında en büyük sorunun bilinçsiz başvurulardan kaynakladığını belirtti.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Özata bankaların kredi verebilmesinde en büyük etkenin kredi skoru olduğunu ifade ederek “Kişinin skorunu her detay etkileyebiliyor. Bilinçsizce yapılan kredi başvuruları krediye ulaşımı zora sokuyor. Burada biz devreye giriyoruz. Öncelikle kişinin profilini alıyoruz. Geliri ne kadar? Kullanmış olduğu kredi varsa, bunun ödemeleri ne kadar? Bu taksitlerin gelirine oranı ne? Hangi bankadan ne kadar kredi çekebilir? Tüm bunları analiz ettikten sonra doğru yönlendirmeyi yapıyoruz. Böylece kişinin kapı kapı bankaları dolaşmasına gerek kalmıyor. Bir nevi anahtar teslim kredi kullanım işine imza atıyoruz” dedi.

DÜŞÜK SKORA DA KREDİ ÇIKABİLİR

Kişiye kredi skor tablosunun kredi kullanımında tek belirleyici unsur olmadığını söyleyen Alper Özata “Findeksten aldığınız raporun yanına hangi bilgileri eklemeniz gerektiğini biliyoruz. O bilgilerle ne kadar kredi kullanabilirsiniz hangi bankadan kullanmalısınız yorumlayabiliyoruz. Skoru 750 olan bir kişiye bile kredi çıkardığımızı gördük ki bu oran bankaların kredi verebileceği bir oran değil. Kısaca doğru yolu izlerseniz iyi sonuç alabiliyorsunuz” açıklamasında bulundu. Bankaların en düşük 1300 skor istediklerini söyleyen Alper Özata “Öyle durumlar oluyor ki, 1600 kredi skoru olan müşteriye bile bankalar kredi vermiyor. Çünkü kişi başvuru yaparken yanlış yol izliyor. Başvuru hataları, gelirlerinin dolması gibi birçok neden krediye ulaşamama konusunda etkin rol oynuyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKA KULLANIYORUZ

Simülatörlü kredi sorgulama sisteminden bahseden Alper Özata “Hiperaktif Kredi Danışmanlık şirketimizin yeni ürünü. Bu yapay zeka temelli akıllı kredi başvuru sistemi. Müşterimizin hangi bankanın, hangi şubesinden, ne kadar faizle, ne kadar vade ile kredi kullanabileceğini, anlık durumda kullanamıyorsa ne kadar beklemesi gerektiğini, kredi çıkmıyorsa bunun nedenlerini direkt olarak çıkarıyoruz. Müşterimizin bu envantere ulaşma ihtimali yok. Yalnızca Findeks raporundan finansal durumunuzu görebilirsiniz. Bu da başvuruyu doğru yapmanız için yeterli değil. Findekste yer alan kredi değerlerinizi yorumlayabilmek farklı bir bilgi ve tecrübe gerektirir” diye konuştu. Kredi başvurularında yüzde 70’lik bir oranda olumlu sonuç aldıklarını da ifade eden Alper Özata "Bizim çizdiğimiz yol haritasını izleyen müşterilerimiz olumlu sonuçlar alıyor. Ayda 5 milyon liranın üzerinde kredi kullanımı için danışmanlık yapıyoruz. Dünyada var olan finansal sistemleri ülkemizde bulunan bankaların kredi verme politikasına göre değerlendiren, kredi başvurusunda avantaj sağlayan ve sadece bize ait olan yapay zekamız ile Türkiye’de kredi başvurularında önemli bir değişikliğe imza attık. Nitelikli insan kaynağımız ile ülkemizde 6’ıncı sıraya kadar yükseldik. Hedefimiz Türkiye’nin en kaliteli ve en güvenilir şirketi olmak” açıklamasında bulundu.

ORTALAMA 50 BİN TL

Kredi müşterilerinin ortalama 50 bin TL kredi kullandıklarını söyleyen Hiperaktif kredi Danışmanlık Tahsis ve Operasyon Müdür Ozan Uzun “5 bin TL’de kullanan var, 100 bin TL’de. Ortalama 50 bin TL civarında seyrediyor. Şirketlerden son dönemde daha fazla talep geliyor. Malum pandemi nedeniyle krediye ulaşmaları zorlaştı. Birçok kişi ve şirkete bu zor dönemde ihtiyaçlarını karşılamaları için destek oluyoruz” dedi.

KADINLARA DAHA KOLAY KREDİ ÇIKIYOR

Kredi başvurularında kadınların yüzde 20 ile erkeklere göre daha düşük seviyede seyrettiğini ifade eden Alper Özata “Ancak kadınların başvuruları daha kolay kabul görüyor" dedi. Birçok insan ev hanımlarının kredi kullanamayacaklarını düşündüğünü söyleyen Alper Özata “Geçmişte bir çalışma hayatı olan, zamanında sigortası yapılmış ve geliri görünen bir ev hanımına kredi çok daha kolay onaylanıyor. Nihayetinde bir skor oluşuyor” dedi. Pandemi döneminde ev hanımlarının eşlerine kredi kullanarak destek olduklarını belirten Alper Özata “Birçok başvuru aldık. Zamanında iş hayatında çalışmış olan ev hanımları, pandemi döneminde kredi kullanarak eşlerine destek oldu” dedi.