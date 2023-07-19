Krem şantili irmik tatlısı tarifi: Krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Şerbetli tatlılar, çoğu kişi için vazgeçilmez lezzetlerdir. Günün büyük bir bölümünde tatlı ihtiyacını gidermek isteyenler için sık sık yapılan tatlılar arasında ise krem Şantili irmik tatlısı bulunuyor. Krem Şantili irmik tatlısı, kolay ve hızlı bir şekilde yapılarak zamandan tasarruf edilmesini de kolaylaştırıyor.

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