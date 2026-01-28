Habertürk
        Kremalı Makarna Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kremalı Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kremalı Makarna Tarifi: Evde Pratik ve Kolay Kremalı Makarna Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Makarna, hem pratik hem de doyurucu bir yemek seçeneği olarak mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle kremalı makarna, lezzetli sosu ve zengin aromasıyla öğünlerin yıldızı haline gelir. Evde hazırlayabileceğiniz bu kremalı makarna tarifi, hem hızlı hem de lezzetli bir seçenek sunar. Bu yazıda sizlere çay saatinin vazgeçilmez ikramlarından olan bu lezzetin tarifini verdik.

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:15
        Kremalı makarna tarifi, kremalı makarna malzemeleri, kremalı makarna yapımı, kremalı makarna yapılışı ve kremalı makarna nasıl yapılır sorularının cevabını adım adım yazdık… Evde hazırlanan yemeklerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Kremalı makarna yapımı, bu yönüyle özellikle evde pratik ve güvenli bir yemek hazırlamak isteyenler için idealdir.

        Kremalı Makarna Malzemeleri

        Lezzetli bir kremalı makarna yapımı için öncelikle taze ve kaliteli malzemeler seçmek gerekir. İşte ihtiyacınız olacak kremalı makarna malzemeleri:

        • - 300 gram makarna (tercihinize göre penne, fettuccine veya spagetti)
        • - 2 yemek kaşığı tereyağı
        • - 2 yemek kaşığı un
        • - 1 su bardağı süt
        • - 1 su bardağı krema
        • - 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri veya parmesan
        • - Tuz ve karabiber
        • - İsteğe bağlı olarak 100 gram mantar, 1 adet küçük soğan, 2 diş sarımsak
        • - Maydanoz veya fesleğen (süsleme için)

        Bu malzemeler, kremalı makarnanızın hem sosunu hem de kıvamını belirler. Özellikle krema ve peynir, makarnaya hem zengin bir tat hem de kıvam kazandırır.

        Kremalı Makarna Tarifi

        Kremalı makarna tarifi, birkaç basit adımla sofralarınıza nefis bir yemek kazandırır. İşte adım adım kremalı makarna yapımı

        • Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu süzüp bir kenara alın.
        • Geniş bir tavada tereyağını eritin. İsteğe bağlı olarak doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip hafifçe kavurun.
        • Mantar kullanıyorsanız eğer ince dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyip suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
        • Tavaya unu ekleyin ve un kokusu gidene kadar 1-2 dakika kavurun.
        • Süt ve kremayı azar azar ekleyerek topaklanmamasına dikkat edin. Karıştırarak kıvam almasını sağlayın.
        • Rendelenmiş kaşar veya parmesan peynirini ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
        • Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin ve sosla iyice karışmasını sağlayın.

        Bu adımlar kremalı makarna yapılışı için temel aşamaları içerir. Karıştırma işlemini nazikçe yapmak, makarnanın sosu tamamen çekmesini sağlar ve kremalı dokuyu bozmadan yemeğinizi hazır hale getirir.

        Kremalı Makarna Nasıl Yapılır?

        Kremalı makarna nasıl yapılır sorusu aslında malzemelerin doğru sıralama ve oranlarla kullanılmasıyla ilgilidir. Klasik tarifin yanı sıra, evde farklı lezzet kombinasyonları ile de kremalı makarna hazırlanabilir. İşte farklı seçenekleri ile kremalı makarnalar…

        • - Sebzeli kremalı makarna: Mantar, kabak veya brokoli ekleyerek hem lezzet hem de besin değerini artırabilirsiniz.
        • - Tavuklu kremalı makarna: Küçük küpler halinde tavuk göğsü ekleyerek protein miktarını yükseltebilirsiniz.
        • - Peynirli kremalı makarna: Parmesan yerine kaşar, mozarella veya cheddar kullanarak farklı aromalar elde edebilirsiniz.

        Evde hazırlanan yemeklerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Bu nedenle kremalı makarna yapımı, hem klasik hem de kişisel damak tadınıza uygun seçeneklerle kolayca yapılabilir.

        Püf noktaları

        • - Süt ve kremayı azar azar eklemek, sosun topaklanmasını önler.
        • - Makarnayı sosla karıştırırken fazla ezmemek, kremalı dokunun korunmasını sağlar.
        • - Servis sırasında üzerine taze fesleğen veya maydanoz serpmek, hem görsellik hem de aroma katar.
