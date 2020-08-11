Kış aylarında en çok tükettiğimiz çorbadır. Bugün ne çorba pişirsem diyenlere kremalı mantar çorbası seçeneğini sunabilirim. Harika tadı ve kıvamı ile bu çorba tam ağzınıza layık.

Kremalı Mantar Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

400 gram mantar ince doğranmış

2 yemek kaşığı un

2 diş sarımsak

4 su bardağı tavuk suyu

1-1,5 su bardağı su

Tuz karabiber

Krema

Üzeri için

İnce kıyılmış dereotu

Kremalı Mantar Çorbasının Yapılışı

Ocağın üstüne aldığımız tencerenin içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve mantarları alarak soteleyelim

Mantarların öz suyu tencereye salacak.

Sote derken sarımsağı da ilave edelim.

Ardından 2 yemek kaşığı un ilave edelim.

Üstüne 4 bardak kadar tavuk suyunu ilave edelim.

Yaklaşık 1-1,5 buçuk su bardağı suyunu da ilave edelim.

Tuzu ve Karabiberi de ilave ettikten sonra karıştıralım.

Daha sonra kapağını kapattıktan sonra orta ateşte kendi haline bırakacağız Hafif kaynamaya başladıktan sonra kremasını ilave edelim En son ince ince doğradığımız dereotunu da koyduktan sonra servise hazır hale getirelim.

Püf Noktası: