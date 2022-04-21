Kremlin'den müzakerelere ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürmüştü. Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz" demişti.

Rusya'nın, "müzakere süreci kapsamında Ukrayna'ya taslak bir belge ilettik" şeklindeki açıklamasına ise Zelenskiy dün yanıt vermiş ve "Bu konuda hiçbir şey duymadım. Bize bir şey vermediklerine eminim" ifadeleriyle yalanlamıştı.

"ZELENSKİY'E BİLGİ VERMİYORLAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün konuya ilişkin yeni açıklamasında Moskova'nın hala hala Kiev'in yanıtını beklediğini söyledi. Peskov "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'nın taslak metnini görmediğini söylemesine şaşırdık. Bu, birtakım soru işaretleri doğuruyor. Neden sunduğumuz metin hakkında Zelenskiy'e bilgi vermiyorlar" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'deki Azovstal bölgesinde taarruzu iptal edip onun yerine kuşatma yapılması talimatı vermesini de değerlendiren Peskov, bunun Rusya'nın harekat kapsamındaki hedeflerinin değiştiği anlamına gelmediğini de belirtti.

Peskov, "Özel harekat plana göre devam ediyor. Mariupol özgürleştirildi. Bugün Savunma Bakanı, barışçıl yaşamı tesis etme, sivillerin dönme imkanı bulunduğunu rapor etti. Azovstal fabrikasına gelirsek, burası, kalan aşırı milliyetçi grupların tamamen kuşatıldığı münferit bir tesis" dedi.