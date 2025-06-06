Kremlin'den Trump-Musk kavgası yorumu: Trump durumla başa çıkacaktır
Kremlin, tüm dünyanın izlediği ABD Başkanı Trump ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasındaki tartışmaya ilişkin yorum yaptı. Kremlin, "Trump'ın durumla başa çıkacağından eminiz" dedi.
Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk ile yaşadığı tartışmaya müdahil olmayacaklarını, ancak Trump'ın durumla başa çıkacağından emin olduklarını belirtti.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ikili arasındaki tartışmanın ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.
Peskov ayrıca ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuğu sürdürmesinden memnun ve müteşekkir olduklarını bildirdi.
Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı çocukların kavgasına benzetmesine ise Kremlin, "Bu bizim için varoluşsal" cevabını verdi.