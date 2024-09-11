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        Haberler Dünya Kremlin'den 'Türkiye'ye ziyaret' açıklaması: Hazırlıklar tamamlanınca ziyaret gerçekleşecek | Dış Haberler

        Kremlin'den 'Türkiye'ye ziyaret' açıklaması: Hazırlıklar tamamlanınca ziyaret gerçekleşecek

        Kremlim, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hazırlıklar tamamlandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'de ziyaret edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:09
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        Kremlin'den 'Türkiye'ye ziyaret' açıklaması
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        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rus lider Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası buluşmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Peskov, hazırlıklar tamamlandığında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

        Peskov ayrıca Moskova'nın Putin ve Erdoğan'ın Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde görüşmelerde bulunmasını umduğunu söyledi.

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